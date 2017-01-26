"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Piyasalarda gün sonu

26 Ocak 2017, Perşembe 19:26
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 698,28 puan artışla 83.826,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 290,55 puan ve yüzde 0,35'lik yükselişle 83.418,81 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 252,09 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 83.380,35 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 82.922,63 puanı, en yüksek 84.025,30 puanı gören endeks, günü yüzde 0,84 yükselişle 83.826,54 puandan tamamladı.  

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,13, sanayi endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 2,41 değer kazandı.  

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 938,16 puan ve yüzde 0,92 artarak 102.423,74 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 202'si prim yaptı, 141'i geriledi.  

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Afyon Çimento, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

Altının onsu 1.187,82 dolar 

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.187,82 dolardan işlem görüyor.  

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,39 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 147 bin 750 lira oldu.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8316 lira, satışta 3,8469 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8007 lira, satışta 3,8159 lira olarak belirlemişti.  

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,37'den gerçekleşti. 

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 404 milyon 257 bin 13,57 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 716 milyon 844 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 10,11 olarak gerçekleşti.  

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0687, sterlin/dolar paritesi 1,2593, dolar/yen paritesi de 114,39 düzeyinde seyrediyor.  

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,32 dolardan işlem görüyor.  

AA

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kurtulmuş: 'Evet' demek meşruysa 'Hayır' demek de meşrudur

    Devlet Bahçeli: Profesyonel nifakçılar kampanyalarına çoktan başladı

    İsveç Büyükelçiliği'nden terör uyarısı!

    Yunanistan'ın darbeci askerler kararına ilk tepki

    1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini kazanan belli oldu

    Yunan mahkemesinden darbeciler hakkında karar

    "Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler"

    AKP'li vekiller bu kareye tepki gösterdi

    KHK'larla 1061 özel okul kapatıldı

    Dışişlerinden İsrail ve Trump'ın ''güvenli bölge'' önerisi hakkında açıklama

    ABD, vatandaşlarını uyardı: İstanbul ve Güneydoğu'ya gitmeyin

    Dolar 3.86'yı geçti

    'Özerk Kürt Bölgesi' öneriliyor

    ABD'den Suriye'ye 'gizli' ziyaret

    Kavurmacı ve Güllü'nün şirketleri TMSF'ye geçti

    Kişi başına düşen milli geliri en yüksek ülke belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

    Mehmetçik - 30 derece soğukta...

    4 teklif geldi

    Avrasya Tüneli 24 saat hizmete başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “KHK komisyonu”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya hakkın yanında, haksızlığın karşısındadır
    M. Latif SALİHOĞLU

    K. Karabekir ile M. Kemal mahkemesi
    Faruk ÇAKIR

    Bu tabloyu haketmiyoruz
    Ahmet BATTAL

    Allah’ım, neydi günahım?
    Genel

    Yunan mahkemesinden darbeciler hakkında karar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan GÜLER

    Yeni Asya yazarlarından altı çizili satırlar
    Risale-i Nur'dan

    İslamiyet istibdadı reddeder
    Genel

    Trump'tan Suriye ve ABD'deki Müslümanlar hakkında flaş açıklama

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.