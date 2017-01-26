Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 698,28 puan artışla 83.826,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 290,55 puan ve yüzde 0,35'lik yükselişle 83.418,81 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 252,09 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 83.380,35 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 82.922,63 puanı, en yüksek 84.025,30 puanı gören endeks, günü yüzde 0,84 yükselişle 83.826,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,13, sanayi endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 2,41 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 938,16 puan ve yüzde 0,92 artarak 102.423,74 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 202'si prim yaptı, 141'i geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Afyon Çimento, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.187,82 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.187,82 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,39 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 147 bin 750 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8316 lira, satışta 3,8469 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8007 lira, satışta 3,8159 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,37'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 404 milyon 257 bin 13,57 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 716 milyon 844 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 10,11 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0687, sterlin/dolar paritesi 1,2593, dolar/yen paritesi de 114,39 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,32 dolardan işlem görüyor.