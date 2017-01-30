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31 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Piyasalarda gün sonu

30 Ocak 2017, Pazartesi 19:03
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.410,15 puan artışla 86.237,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 157,34 puan ve yüzde 0,19'luk düşüşle 83.670,05 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.664,18 puan ve yüzde 1,99 değer kazanarak 85.491,57 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 83.650,45 puanı, en yüksek 86.279,77 puanı gören endeks, günü yüzde 2,88 yükselişle 86.237,54 puandan tamamladı.  

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,82, sanayi endeksi yüzde 1,66, hizmetler endeksi yüzde 1,93, teknoloji endeksi yüzde 1,81 değer kazandı.  

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 3.182,22 puan ve yüzde 3,10 artarak 105.745,27 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 316'sı prim yaptı, 48'i geriledi.  

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

Altının onsu 1.197,28 dolar 

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.197,28 dolardan işlem görüyor.  

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 146 bin 100 lira oldu.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8297 lira, satışta 3,8450 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8751 lira, satışta 3,8907 lira olarak belirlemişti.  

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,98'den, bileşik getirisi de yüzde 11,28'den gerçekleşti.  

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 452 milyon 224 bin 557,41 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 257 milyon 339 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 10,13 olarak gerçekleşti.  

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0671, sterlin/dolar paritesi 1,2501, dolar/yen paritesi de 114,00 düzeyinde seyrediyor.  

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,27 dolardan işlem görüyor.  

AA

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