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8 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Piyasalarda gün sonu

08 Şubat 2017, Çarşamba 20:39
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 772,35 puan artışla 88.249,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 122,25 puan ve yüzde 0,14'lük yükselişle 87.598,98 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 71,61 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 87.548,35 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 87.316,37 puanı, en yüksek 88.386,49 puanı gören endeks, günü yüzde 0,88 yükselişle 88.249,08 puandan tamamladı.  

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,17, sanayi ve hizmetler endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.  

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 981,58 puan ve yüzde 0,92 artarak 108.223,76 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 241'i prim yaptı, 104'ü geriledi.  

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

Altının onsu 1.241,31 dolar 

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.241,31 dolardan işlem görüyor.  

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,57 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 148 bin 500 lira oldu.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7384 lira, satışta 3,7534 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7069 lira, satışta 3,7218 lira olarak belirlemişti.  

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,07'den, bileşik getirisi de yüzde 11,38'den gerçekleşti. 

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 314 milyon 499 bin 344,07 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 736 milyon 134 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 10,15 olarak gerçekleşti.  

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0692, sterlin/dolar paritesi 1,2513, dolar/yen paritesi de 111,91 düzeyinde seyrediyor.  

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,73 dolardan işlem görüyor.  

 

AA

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