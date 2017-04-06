Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,40 puan azalışla 88.679,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 456,99 puan ve yüzde 0,51'lik düşüşle 88.580,47 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 320,05 puan ve yüzde 0,36 değer kaybederek 88.717,40 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.527,59 puanı, en yüksek 88.895,98 puanı gören endeks, günü yüzde 0,40 düşüşle 88.679,04 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,40, sanayi endeksi yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,31, teknoloji endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 486,41 puan ve yüzde 0,45 azalarak 108.526,32 puandan kapandı. İşlem gören 500 hisse senedinin 116'sı prim yaptı, 213'ü geriledi.

Garanti Bankası, Halkbank, Goodyear, Türk Hava Yolları ve Netaş bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.252,08 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.252,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 149 bin 550 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7055 lira, satışta 3,7203 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6742 lira, satışta 3,6890 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,16'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,47'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 82 milyon 140 bin 653,94 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 285 milyon 126 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,25 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0653, sterlin/dolar paritesi 1,2489, dolar/yen paritesi de 110,91 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,79 dolardan işlem görüyor.