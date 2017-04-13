Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.081,48 puan azalışla 89.870,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 248,58 puan ve yüzde 0,27'lik yükselişle 91.200,73 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 311,33 puan ve yüzde 0,34 değer kaybederek 90.640,83 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.735,59 puanı, en yüksek 91.284,72 puanı gören endeks, günü yüzde 1,19 düşüşle 89.870,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,42, sanayi endeksi yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.360,73 puan ve yüzde 1,22 azalarak 110.409,17 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 62'si prim yaptı, 301'i geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.284,50 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.30 itibarıyla 1.284,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,96 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 151 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6539 lira, satışta 3,6686 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6733 lira, satışta 3,6880 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,93'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,23'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 224 milyon 288 bin 856,96 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 881 milyon 269 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,22 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0630, sterlin/dolar paritesi 1,2521, dolar/yen paritesi de 109,18 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,75 dolardan işlem görüyor.