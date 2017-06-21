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22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Piyasalarda gün sonu

21 Haziran 2017, Çarşamba 19:28
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 120,85 puan artışla 99.390,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 88,98 puan ve yüzde 0,09'luk azalışla 99.180,29 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 195,06 puan ve yüzde 0,20 değer kaybederek 99.074,21 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.723,17 puanı, en yüksek 99.651,89 puanı gören endeks, günü yüzde 0,12 artışla 99.390,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,39, teknoloji endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. 

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 233,70 puan ve yüzde 0,19 artarak 121.998,04 puandan kapandı. İşlem gören 503 hisse senedinin 140'ı prim yaptı, 202'si geriledi.

EİS Eczacıbaşı İlaç, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik ve  Halkbank ve bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.245,92 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.245,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 141 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5324 lira, satışta 3,5466 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5190 lira, satışta 3,5331 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,84'den, bileşik getirisi de yüzde 11,13'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 927 milyon 805 bin 835,88 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 395 milyon 157 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,80 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1145, sterlin/dolar paritesi 1,2664, dolar/yen paritesi de 111,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 45,79 dolardan işlem görüyor.

AA

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