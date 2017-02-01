Piyasaların gözü FED kararlarında

Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

ABD'de dün başlayan ve kararları bugün saat 22.00'de açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı piyasaların odak noktasında yer alıyor. FOMC'nin faiz artırımına gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, piyasa, karar metninde, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili FOMC'nin ilk izlenimlerini anlamaya çalışacak.

Dün, Dow Jones sanayi endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşerken, Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 0,02 değer kazandı. 100,51 seviyesini gören dolar endeksi de 99,43'e kadar geriledi.

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nde açıklanan ekonomik veriler ve Donald Trump’ın göçmen politikasına ilişkin endişelerin de etkisiyle dün satış ağırlıklı bir seyir izledi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,25, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,90 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

Avro Bölgesi'nde bugün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi takip edilecek.

Asya piyasalarında, Japonya'da imalat sanayi PMI verisinin 52,7 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazandı. Çin borsasında tatil nedeniyle işlem yapılmıyor. Çin'de açıklanan ocak ayına ilişkin imalat sanayi PMI da 51,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Yurt içinde dün açıklanan yılın ilk enflasyon raporunda bu yıla ilişkin enflasyon tahmini yüzde 6,5'ten yüzde 8'e revize edildi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yaptığı sunumda, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmelerin yakından izlendiğini belirterek, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Hafta başındaki hızlı yükselişin ardından dün güne kar satışları ile başlayan BIST 100 endeksi, en düşük 85.925,10 puanı görmesinin ardından yükselişe geçti ve gün içinde 86.717,05 puana kadar çıktı.

Analistler, dün dolar/TL'nin düşüş eğilimine devam ederek 3,77'nin altına gerilediğini, bunun da Borsa İstanbul'daki kar satışlarının yeni alımlarla karşılanmasını sağladığını ifade etti. Dolar/TL, bugün 3,78'in üzerinde seyrediyor.

Bugün yurt içinde Türkiye PMI ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ocak ayı ihracat rakamları, yurt dışında ise FOMC toplantısından çıkacak kararların takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinin 86.300 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin 87.500 seviyesi olacağını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İSO ocak Türkiye PMI

11.00 TİM ocak ihracat rakamları

12.00 İTO enflasyon rakamları

12.00 Avro Bölgesi ocak imalat sanayi PMI

16.15 ABD ocak ADP özel sektör istihdamı

17.45 ABD ocak imalat sanayi PMI

18.00 ABD ocak ISM imalat sanayi endeksi

22.00 Fed faiz kararı