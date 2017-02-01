"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Piyasaların gözü FED kararlarında

01 Şubat 2017, Çarşamba 11:48
Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

ABD'de dün başlayan ve kararları bugün saat 22.00'de açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı piyasaların odak noktasında yer alıyor. FOMC'nin faiz artırımına gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, piyasa, karar metninde, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili FOMC'nin ilk izlenimlerini anlamaya çalışacak. 

Dün, Dow Jones sanayi endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşerken, Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 0,02 değer kazandı. 100,51 seviyesini gören dolar endeksi de 99,43'e kadar geriledi.

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nde açıklanan ekonomik veriler ve Donald Trump’ın göçmen politikasına ilişkin endişelerin de etkisiyle dün satış ağırlıklı bir seyir izledi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,25, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,90 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

Avro Bölgesi'nde bugün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi takip edilecek.

Asya piyasalarında, Japonya'da imalat sanayi PMI verisinin 52,7 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazandı. Çin borsasında tatil nedeniyle işlem yapılmıyor. Çin'de açıklanan ocak ayına ilişkin imalat sanayi PMI da 51,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Yurt içinde dün açıklanan yılın ilk enflasyon raporunda bu yıla ilişkin enflasyon tahmini yüzde 6,5'ten yüzde 8'e revize edildi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yaptığı sunumda, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmelerin yakından izlendiğini belirterek, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Hafta başındaki hızlı yükselişin ardından dün güne kar satışları ile başlayan BIST 100 endeksi, en düşük 85.925,10 puanı görmesinin ardından yükselişe geçti ve gün içinde 86.717,05 puana kadar çıktı.

Analistler, dün dolar/TL'nin düşüş eğilimine devam ederek 3,77'nin altına gerilediğini, bunun da Borsa İstanbul'daki kar satışlarının yeni alımlarla karşılanmasını sağladığını ifade etti. Dolar/TL, bugün 3,78'in üzerinde seyrediyor.

Bugün yurt içinde Türkiye PMI ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ocak ayı ihracat rakamları, yurt dışında ise FOMC toplantısından çıkacak kararların takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinin 86.300 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin 87.500 seviyesi olacağını kaydetti. 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İSO ocak Türkiye PMI

11.00 TİM ocak ihracat rakamları 

12.00 İTO enflasyon rakamları 

12.00 Avro Bölgesi ocak imalat sanayi PMI

16.15 ABD ocak ADP özel sektör istihdamı

17.45 ABD ocak imalat sanayi PMI

18.00 ABD ocak ISM imalat sanayi endeksi

22.00 Fed faiz kararı

AA

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyasi istişareler yeniden başladı: Bakan Avcı, İsrail'i ziyaret edecek

    Endişe veren plan ortaya çıktı!

    ESK'dan soru işaretlerini gideren açıklama: ''Kesinlikle mümkün değildir''

    EXPO 2021'in yapılacağı şehir açıklandı

    Eski danışmadan 7 Haziran hatırlatması

    AK Parti'nin de bir iktidar ömrü vardır

    Cerrahpaşa'da rehine krizi

    Bin polisle uyuşturucu operasyonu

    İhracat rakamları açıklandı

    Zırhlı arabaların alıcı adresi: Kobani

    Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye

    Eto’o’dan ‘namazlı’ paylaşım

    İsrail, Batı Şeria'da 3 bin yeni konutun inşasını onayladı

    Trump'ın vize kararına hükümetten ilk tepki

    24 saat geçişler başladı

    Özgürlüklerin en çok gerilediği ülke olduk

    Saffet Sancaklı'nın eşi vefat etti

    MGK toplantısı sonrası açıklama geldi

    En çok terörü konuştuk

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Sonunda pişman olacaklar
    Genel

    MGK toplantısı sonrası açıklama geldi
    Cevher İLHAN

    Referandum sürecinde “taraflılık”
    Raşit YÜCEL

    Zübeyir Gündüzalp’in hassasiyeti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bininci kez Ayasofya
    Risale-i Nur'dan

    Hâkim, şahıs değil, efkâr-ı âmme olmalı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB’ye direniş reformlarla aşılır
    Orhan GÜLER

    Yeni Asya yazarlarından altı çizili satırlar
    Mücahit ÇAKIR

    Trump’ın “Müslüman yasağı” Müslümanlara yarar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Gönenli Hoca ve Bediüzzaman Hazretleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.