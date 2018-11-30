Plastik poşet paralı oluyor

TBMM Genel Kurulunda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, plastik alış veriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulanacak. Kanunun getirdiği önemli düzenlemeler şöyle: Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 lira ceza verilecek. Aynı araç, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep oluyorsa ceza 2 bin 500 liraya çıkacak. Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlarla katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10 bin lira, belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda ise 15 bin lira idari para cezası verilecek. Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının yüzde 20 fazlası idarî para cezası uygulanacak. AA

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