Plastik poşetten marketlere ek gelir yok

Marketler 25 kuruştan satmaya başladıkları poşetle riçin beyanname verecek.

Plastik poşetler beyan edilirken ek gelir elde edilirse o kısım da Çevre Bakanlığı’na ödenecek. Marketlerin, 1 Ocak’tan itibaren 25 kuruşa plastik poşet satışları için interaktif vergi dairesi yada e-Devlet üzerinden 15 Şubat’a kadar beyanneme doldurması, 30 Nisan’a kadar da ödemenin yapılması gerekiyor. Poşetlerden alınan 25 kuruşun 15 kuruşu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ödeniyor. Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil’in haberine göre, beyannameler verilirken ek bir gelir elde edilirse bu kısım da bakanlığa ödenecek. Çevre Bakanlığı’nın konuyla ilgili verdiği örnekte, eğer poşet 8 kuruşa alınmışsa elde edilen 2 kuruşluk ek gelir de bakanlığa verilmesi gereken 15 kurula eklenerek 17 kurul olarak ödenecek.

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