Popülist politikalar büyümenin en büyük düşmanıdır

Borsa İstanbul eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim M Turan, "Popülist ekonomi politikaları, sürdürülebilir kalıcı büyümenin en büyük düşmanıdır" dedi.

2008-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak da görev yapmış olan Turan, twitter hesabından ekonomik gelişmeleri değerlendirerek şunları paylaştı:

"İkiz açık olarak adlandırılan ekonominin hem cari açık hem bütçe açığı vermesi durumu gelişmiş ekonomiler için bile sürdürülebilir değildir. Aşırı parasal genişleme, aşırı kredi genişlemesi ve genişletici maliye politikası tercihleri bir süre yüksek büyüme sağlasa da yanlıştır.

"Kışkırtılmış iç talebe bağlı yüksek büyüme ekonomik dengeleri bozar, yüksek enflasyona ve cari açığa sebebiyet verir. Sağlıklı risk ölçümü yapmayı imkansız hale getirir, kaynak dağılımını bozar ve ahlaksızlık riskine (moral hazard) yol açar. 1990’lı yıllar buna ibretlik örnektir.

"Stratejik planlama bakış açısından yoksun popülist ekonomi politikaları, sürdürülebilir kalıcı büyümenin en büyük düşmanıdır. Sıfır faizle ekonomik durgunluk yaşayan İtalya ve karşısında 2002-2007 döneminde ortalama %6,1 faiz dışı kamu fazlası vererek %7 büyüyen Türkiye örnekleri

"Popülist politikaların çıkmaz sokak olduğu, toplumsal hafızayı yansıtan bir halk deyişiyle dört dizede mükemmel biçimde ifade edilmiş:

Hasan dağı arpalıktır, eğer saban yürür ise

Her dereye bir değirmen, eğer suyu gelir ise

Her köylüden birer tavuk, eğer köylü verir ise

İyi düzen bu düzen, eğer sonu gelir ise"

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