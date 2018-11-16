Poşette esnafa pozitif ayrımcılık yapılmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, plastik kullanımını kısıtlamaya yönelik yasalaştırılan naylon poşetlerin ücretlendirilmesi teklifini değerlendirdi.

Naylon poşeti sınırlandıran düzenlemede esnaf ve sanatkâr için pozitif ayrımcılık yapılmasını isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çevremizi ve sağlığımızı korumak adına naylon poşet kullanımını sınırlandırandüzenlemeyi esnaf ve sanatkâr camiası olaraksonuna kadar destekliyoruz. Uygulamanın hayata geçtiği ilk günlerde esnaf ile vatandaşlar poşet ücreti nedeniyle karşı karşıya gelebilir. Zaten 25 kuruş da esnaf için yüksek bir ücret. Esnafa poşette pozitif ayrımcılık yapılması, zincir marketlerde fiyat 25 kuruş olsa bile esnafta 10 kuruşta kalması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Vatandaşlarımız bez torba kullanmaya alışmalı

Son 50 yılda hayatımıza giren naylon poşetlerin geri dönüşümünün çok sınırlı olduğunu ve bunları tamamen hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini belirten Palandöken, “Araştırmalara göre ülkemizde yılda ortalama 5 milyardan fazla naylon poşet kullanılıyor.Naylon poşetlerin geri dönüşümünün yenisini üretmekten daha maliyetli olduğu belirtiliyor. Üstelik plastiklerin geri dönüşümü ile üretilen ürünler de sağlımızı tehdit ediyor. Temiz çevre ve sağlıklı yaşam için naylon poşet kullanımını minimum düzeye indirmeli ve zamanla bunları hayatımızda çıkarmalıyız. Naylon poşetleri parayla satarak kullanımını azaltırız, ancak tamamen bitiremeyiz.Çünkü vatandaşlarımız bu kez de poşetleri parayla satın almayı alışkanlık haline getirebilir. Bu yüzden işletmelerde naylon poşetle birlikte kese kağıdı, file ve bez torba da satılarak teşvik edilmeli. Hatta alış verişlerde vatandaşa bir kereye mahsus file ve bez torba hediye edilmeli” diye konuştu.

Ahmet Terzi - Ankara