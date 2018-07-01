Prof. Boratav: Dış dengeler bozuldu

Türkiye’nin finansal krizin eşiğinde olduğunu belirten bir çok ekonomistte durumun vahim olduğu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde bir haber sitesinde yazı kaleme alan Prof. Korkut Boratav da finansal kriz ihtimaline dikkat çekti. Prof. Boratav, “Türkiye’nin cari işlem açığı büyük ‘yükselen piyasa ekonomileri’ içinde rekor düzeydedir. Dış borç stokunun millî gelire oranı kritik yüzde 50 eşiğini aşmıştır. Borçların bileşiminde özel sektörün (bankaların, şirketlerin) ve kısa vadeli dış borçların payı tırmanmaktadır. Şirketlerin döviz varlıkları ile döviz yükümlülükleri arasındaki makas kesintisiz açılmaktadır. 12 ayın dış finansman gereksinimi, mutlak ve göreli olarak ağırlaşmaktadır. Kamu dengesi de bozulmaktadır; ama dış dengelerdeki bozulma öne çıkmaktadır” dedi.

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