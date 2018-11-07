Prometeon’dan 115 milyon dolar yatırım

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon Lastik Grubu, Türkiye’nin ilk lastik fabrikası olan İzmit’teki tesisinde üretimi arttırmak ve ileri teknolojileri uygulamak hedefiyle 2017-2020 döneminde Türkiye’de yaklaşık toplam 115 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Açıklama, Prometeon Lastik Grubu Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı Gregorio Borgo ve Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya, Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran tarafından yapıldı. Yeni yatırım sonucunda oluşacak üretim kapasite artışı sayesinde mevcuttaki doğrudan 2 bin-dolaylı 10 bin kişilik istihdama ilave olarak doğrudan 150-dolaylı 750 yeni istihdam oluşturulacak. Ayrıca, Prometeon’un İzmit’teki fabrikasında lastik üretim kapasitesi ise 2020 yılına kadar %75 oranında artacak ve Türkiye’deki mevcut ihracat hacmi yaklaşık iki katına ulaşacak. Böylece, Türkiye’nin dış ticaret dengesine önemli bir katkı sağlanacak. Prometeon Lastik Grubu Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı Gregorio Borgo, “Prometeon Türkiye, Grup içinde önemli bir yönetim, üretim ve yetenek merkezi. Türkiye dünyadaki 4 ana bölgemizden biri olan Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi’nin ve bu bölge içindeki 75 ülkenin yönetim üssü. Prometeon Lastik Grubu’nun yıllık toplam cirosunun yaklaşık 3’te biri Prometeon Türkiye ofisi tarafından yönetilen bölgede gerçekleştiriliyor. Türkiye’de ürettiğimiz lastiklerin %50’sinden fazlası ihraç ediliyor” dedi. Reyhan Keser - İstanbul

Okunma Sayısı: 99

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.