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17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Prosegur, 500 kişiye istihdam sağlayacak

17 Ekim 2018, Çarşamba 18:15
Alarm ve güvenlik sistemlerinde lider markalardan biri olan Prosegur Türkiye’deki yerini aldı.

Hizmet verdiği 4 ana iş kolundan biri olan alarm sektöründe dünyanın en hızlı büyüyen markalarından İspanya menşeli Prosegur, Türkiye pazarına giriş yaptı. 5 kıtada 18 ülkede 2 milyonu aşkın insanın güvenliğini sağlayan ve globalde 4,2 milyar Euro ciro ile dünyanın önde gelen güvenlik şirketlerinden biri olan Prosegur, 4 yıl içinde Türkiye’de 500 kişiye istihdam sağlayacak. Türkiye pazarında da liderlik hedefiyle yola çıkan Prosegur’un Türkiye yatırım planını, hedeflerini ve güvenlik sektöründeki son gelişmeleri ele aldığı basın toplantısında alarm hizmetlerinde dünyada hızla büyüdüklerini ifade eden Prosegur Türkiye Direktörü Metin Kastro “Dünyanın dört bir yanında 2 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlıyoruz. Bulunduğumuz ülkelerin birçoğunda ise lider konumdayız. Stratejik iş hedeflerimiz doğrultusunda iki kategoride de daha çok kullanıcıya ulaşmayı ve yatırımlarımızı büyüterek orta ve uzun vadede Türkiye’de pazar lideri olmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye’nin potansiyeline güvendiklerini belirten Kastro, 2016 yılından bu yana yürüttüğümüz fizibilite çalışmalarımız ve pazar araştırmalarımız neticesinde Türkiye pazarına giriş yapmaya karar verdik.

Recep Bozdağ - İstanbul

 

Etiketler: prosegur, alarm, güvenlik sistemleri
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