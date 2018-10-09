PTT, katılım bankası kuruyor

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, halkın bankacılık ve sigortacılık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için Posta Katılım Bankası kurma hazırlığında olduklarını bildirdi.

Mevcut finansal sistemin ekonomik kalkınma ve gelişimi destekleme ve ekonomik refahı toplumun geneline yayma noktasında eksik kaldığını ifade eden Bozgeyik, bu sebeple İslâmî finans uygulamalarının hızla yayıldığını anlattı. Bozgeyik, 2020 yılına kadar İslâmî finans sektörünün ortalama yüzde 10 büyüyeceğine işaret ederek, Türkiye’nin katılım bankacılığı alanında arzu edilen noktaya henüz gelemediğini dile getirdi. İslami bankacılık alanında yeni açılımlara ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Bozgeyik, “Şube açısından bakıldığında İslami bankacılığın Türkiye’de önemli bir yetersizliğinin olduğunu görüyoruz. PTT olarak küresel tecrübemizle birlikte bu ülkenin bankacılık, sigortacılık ve finans alanındaki yapmış olduğu çalışmalara da katkı sunmak üzere çok önemli adımlar atmaktayız. Bankacılık alanımızı genişletirken ‘İslami bankacılık alanında neler yapabiliriz?’ diye son 1 yıldır bütün ekiplerimiz çalışmakta. Ülkenin belli bölgelerindeki ulaşılabilirlik anlamındaki açığı PTT’nin kapatacağını düşünüyoruz.’’ diye konuştu.

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