Raflarda ‘yerli üretim’ karmaşası

Raflarda karşımıza çıkan ‘yerli üretim’ logosu kullanımının istismar edildiğini tespit eden vatandaşlar, denetimsizlikten yakındı ve ‘milletle dalga geçmeyin’ dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu hale getirilen ‘yerli üretim’ logosu, bazı marketlerde göze çarpar oldu. Logonun şimdiden kullanılmaya başlanması tüketici örgütleri tarafından da olumlu karşılandı. Ancak raflarda meydana gelen karışıklık olumlu tepkileri gölgeleyemeye başladı.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, yaptığı açıklamada, tüketicilerin raflardaki yerli ve yabancı ürünleri ayırabilmeleri için zorunlu hale getirilen “yerli üretim” logolarının etiketlerde yer almasını yararlı bulduklarını söyledi. Bu etiketlerdeki ayırt edici özellik dolayısıyla tüketicilerin Türkiye’de üretilen yerli mallarını daha fazla tercih edeceğini belirten Yılmaz, “Yerli üretim logosu ile yerli ürünler daha fazla tüketilecek. Yerli tüketim arttıkça yerli üretim de artacak. Bu durum ekonomiye katkı sunacak.” dedi. Yılmaz, etiketin tüketiciler açısından önemli olduğuna işaret ederek, logo ve bilgilerle tüketici üzerinde bir farkındalık oluşturmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Milletle dalga geçmeyin

Başlatılan uygulama üzerine sosyal medyada çeşitli paylaşımlarda bulunan vatandaşlar ‘ithal ürünlere de yerli logosu yapıştırıldığını’ ifade etti ve denetimsizlikten yakındı. Bir mağazadaki muz kasasının etiketinde “muz ithal” ibaresinin yanında aynı zamanda yerli üretim logosu bulunması da en fazla tepki gören paylaşım oldu. Vatandaşın bu sahtekarlığa tepkisi çok sert oldu. Sosyal medyadan yerli üretim etiketinin sahtekârlar tarafından göz göre göre kullanılmasına isyan eden vatandaş tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “İthal muz diye fiyat etiketi etiketin köşesinde yerli üretim logosu. Milletle dalga geçmenin kanıtı” ifadeleri kullanıldı. Bunun dışında Coca-Cola gibi bazı ürünlerin üzerinde de yerli üretim logosu yer alıyor. Buna tepki gösteren vatandaşlara cevap veren yetkililer, “ bu ürünlerin üretiminin ülkemizde yapılıyor olması, logonun kullanılması konusundaki sıkıntıyı ortadan kaldırıyor.” açıklamasında bulundu.

İstanbul - Yeni Asya