Referandum için harcanacak parayı açıkladı

Balan Ağbal, "İlk maliyet çalışmalarına göre, referandum için yaklaşık 190 milyon TL merkezi yönetim bütçesinden seçim harcamaları kapsamında gider gerçekleştirilecek" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, referandum için yapılacak harcamalarla ilgili, "Arkadaşların yaptığı ilk maliyet çalışmalarına göre, referandum için yaklaşık 190 milyon lira merkezi yönetim bütçesinden seçim harcamaları kapsamında gider gerçekleştirilecek." dedi.

KONUTTA KDV DÜZENLEMESİ

Bakanlar Kurulu'nda kararlaştırılan konutta verginin kaldırılmasıyla ilgili olarak Maliye Bakanı Ağbal, "Ekonomide canlanmaya katkı vermek açısından süreyi uzatmak yönünde irademiz oldu. İnşaatta canlanmaya katkı vermek için, vatandaşlarımız konut almak istediklerinde maketten görüp alabiliyor. Bu durumda noterde ön ödemeli satış sözleşmesi yapılıyor. Buradaki vergiyi kalıcı olarak sıfırladık. Konut satışlarında müteahhit ile vatandaş arasında yapılan sözleşmedeki vergiyi de kaldırdık" diye konuştu.

BEYAZ EŞYA UCUZLAYACAK

ÖTV kararını değerlendiren Ağbal, "Bütün düzenlemeler inşaat sektöründeki canlılığı güçlendirecek. Beyaz eşyai mobilya sektöründe de yaptığımız düzenlemeler bu sektörlere hareketlilik getirecek. Vatandaş da bundan yararlanacak. Vatandaş bu dönemde alışverişini hızlandırıyor. 3 aylık süreçte firmaların kampanyaları devreye sokacaklarını, KDV'nin, ÖTV'nin düşeceğini, ürünlerin ucuzlayacağını söyleyebiliriz. Normalde bizim indirimlerin meydana getireceği bir ekonomik hacimde artma meydana gelecek" şeklinde konuştu.

ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Merkez Bankası'nın açıkladığı raporda ilk aylarda enflasyonda yükselme olacağını söylemişti. Bunda gıda fiyatlarındaki düzenlemenin de etkisi var. Yılın ilk yarısında enflasyon yukarı doğru bir patika izlese de, enflasyon yılı yüzde 8 civarında bitirecek. 2016 başında da enflasyon ilk aylarda yükselmişti. Ama yukarı doğru gelmesi hiçbirimizin istemediği bir durum. Merkez Bankası'nın kararları, bizlerin tedbirleriyle enflasyon düşüşe geçecektir.