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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Referandum süreci sanayiye kan kaybettirdi

12 Nisan 2017, Çarşamba 16:26
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı “sanayinin sorunları bülteni”nin 27’ncisi “2016 büyüme verileri ve sanayi” konusuna ayrıldı.

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve IMF verileri kullanılarak yapılan analizde, “Anayasa değişikliğine giderek inşa edilmek istenen genelde ekonomide, özel olarak da sanayide yarattığı olumsuz etkilerin” verilerine yer verildi. 2016 Temmuz sonrası ekonominin yüzde 1.0 büyümede kaldığının belirtildiği araştırmada, yeni seri millî gelirin istihdam verileriyle çelişkisine ayrıca dikkat çekilen raporda, ‘’Anayasa değişikliği gündemi, bunun, politik ve jeopolitik düzeyde biriktirdiği riskler, genelde ekonomiye, özel olarak da sanayiye kan kaybettirdi. Türkiye’nin risk sıralamasında yükselen ülkeler içinde birinci sırayı almasında, kendi iç ekonomik kırılganlıkları kadar, Temmuz 2016’da tavan yapan ve o tarihten bu yana azalmayan politik ve jeopolitik riskleri etkili oluyor.’’ ifadelerine yer verildi.

Büyüme ivmesi yarı yarıya azaldı

Raporda ayrıca büyüme hızlarının yarı yarıya düştüğü belirtilerek, “TÜİK, 2015’te yüzde 6.1 olarak ölçtüğü büyümenin 2016’da yüzde 2.9’a düştüğünü bildirdi. Bu, tüm yöntemsel eleştiriler saklı kalmak üzere, büyüme ivmesinin yarı yarıya azalması anlamına geliyor. Alt sektörler itibariyle bakıldığında tarım ve hizmetlerde 2016 yılında büyüme değil, küçülme yaşandığı görülüyor. Özellikle tarımdaki küçülme yüzde 4.0’ün üstünde ve dikkat çekici. Aynı şekilde turizmin de yer aldığı hizmetler sektöründeki küçülme önem taşıyor 2016’nın ikinci yarısında ekonomi önemli bir düşüş içine girdi. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’nin tüm risklerini yükselterek sermaye çıkışına yol açması, derecelendirme kuruluşlarından negatif not alması, bunun etkisiyle TL’nin dolar karşısında diğer yerel paralardan daha fazla değer kaybetmesi ve bütün bunların üretimi negatif etkilemesi, yılın ikinci yarısında farklı bir iklim yarattı. 2017’de de bu iklim sürüyor.’’ ifadelerine yer verildi. İstanbul - dha 

DHA

Etiketler: sanayi, referandum
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