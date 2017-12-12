Reform yapılmazsa büyüme rakamları kalıcı olmaz

Büyüme rakamlarını yorumlayan Yeni Şafak yazarı Doç. Dr. Hatice Karahan, "Önümüzdeki dönemlerde büyümenin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi ise, güvenin varlığını koruduğu bir ortamda makro dinamiklerin genel sağlığını düşünerek ve reformlara hız vererek hareket etmeyi gerektiriyor" dedi.

Hatice Karahan'ın Yeni Şafak'ta yer alan bugünkü (12 Aralık 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Şimdi de resmin arka tarafını çevirip, üretimin görüntüsünü alalım. Açıkçası burada da oldukça renkli bir tablo olduğunu söylemek mümkün. Nitekim söz konusu çeyrekteki büyüme, çok sayıda sektörden beslenmiş görünüyor. Bunların başında ise, hizmetler var. Alt kategorilerle okuyacak olursak; ulaştırma, ticaret, konaklama ve lokanta hizmetleri, Ç3 GSYH hızının bir numaralı destekçisi konumunda…

Bunu ise, sanayi ve spesifik olarak imalat sanayii takip ediyor.

Öte yandan inşaat sektörü bu dönemde canlanıp belirgin katkı veren bir iktisadi faaliyet kolu olurken, finanstaki sönüş dikkat çekiyor. Tarım sektörünün katkısı ise, yine sınırlı bir seviyede kalmış durumda…

Özetleyecek olursam bu dönemde Türkiye ekonomisi, zor dönemleri geride bırakıp etkileyici bir hızla toparlandığını dünyaya açıkça göstermiş bulunuyor. Önümüzdeki dönemlerde büyümenin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi ise, güvenin varlığını koruduğu bir ortamda makro dinamiklerin genel sağlığını düşünerek ve reformlara hız vererek hareket etmeyi gerektiriyor."