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27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Reform yapmayı erteledik, kaybettik

27 Ekim 2018, Cumartesi 17:29
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Reform yapmak yerine hızla ve kolayca, bol ve ucuz parayla büyümeyi tercih ettiğimizde, bunun bedelini eninde sonunda yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve yükselen faizler ile ödedik” dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, sadece iş dünyasının değil, bugün ülkedeki herkesin ana gündeminde önceliğin ekonomi olduğunu söyledi. Bilecik, “Türkiye’nin içinde bulunduğu sorun borçluluk ya da cari açık sorunu değil, kur ve faiz de değildir. Sorun bizim seçimlerimiz” dedi. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin ‘Başarı: Dijital Dönüşümde Konferansı’nda konuşan Erol Bilecik, şu tespitlerde bulundu:  Ekonomimiz ciddî zorluklarla karşı karşıya. İstediğiniz geleceği kurmaya çalışmazsanız, elde ettiğiniz geleceğe katlanmak durumunda kalırsınız. Ekonomide istediklerimizi elde edebilmek için ilk önce istemeden elde ettiklerimizin analizini beraber yapmamızda fayda görüyorum.

REFORMLARA ÖNCELİK VERELİM

Bundan sonra tartışılmaz bir şekilde finansal istikrara, enflasyonun olması gerektiği gibi düşük tek hanelerde tutulmasına gereken değeri ve önemi verirsek, büyümeyi ucuz sıcak para ile değil, reformlarla ekonomimizi köklerinden besleyerek artırmayı hedeflersek bir daha böyle zorluklarla karşı karşıya kalmayız. Hatayı yapmaktan değil, tekrarlamaktan korkulmalı. Bu zorlu dönemi atlatmak için uygulayacağımız çözümlerde de sonrasındaki politikalarda da önce hatalarımızla yüzleşmeliyiz. 

BEDEL ÖDEDİK

Küresel krizden bu yana ekonomi kesintisiz büyümüş olsa da kırılganlıklar arttı. Sonuçta, hem TL çok ciddî değer kaybına uğradı hem enflasyon son derece yüksek seviyelere ulaştı. Yükselen finansman maliyetleriyle birlikte ülkemize girmekte olan sermaye azaldı ve ekonomimiz küçülmeye başladı. Türkiye’nin içinde bulunduğu sorun borçluluk ya da cari açık sorunu değildir, kur ya da faizin nereye geldiği de değildir. Sorun bizim seçimlerimizdir. Reform yapmak yerine hızla ve kolayca, bol ve ucuz parayla büyümeyi tercih ettiğimizde, bunun bedelini eninde sonunda yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve yükselen faizler ile ödedik.

AA

Etiketler: Türkiye, ekonomi, TÜSİAD, kriz
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