Rekor kıran Dolar ve Euro'da son durum?

Küresel gelişmelerin yanında, iç politikada anayasa görüşmelerine bağlı gerginliklerin etkisiyle tarihi rekorlar kıran dolar ve euro yeni güne bu düzeylere yakın başladı.

Dolar, dünkü 3.9422 liralık rekor düzeyin ardından yeni güne 3.88 liranın üzerinde, dün 4.1292 lira zirve yapan euro da yeni güne 4.12 liranın üzerinde başladı. ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesi ve ABD Merkez Bankası'nın kararlarıyla 2016 yılının son çeyreğinde yükselen dolar, yeni yılda yalnızca aralarında liranın da bulunduğu bazı gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yükseldi, diğer para birimlerine karşı geriledi. Doların yılbaşından bu yana; - Türk Lirası karşısındaki yükselişi yüzde 8.6 ile yüzde 9.0'a dayanrken, - Meksika pesosu karşısında yüzde 4.9, - Peru soluna karşı yüzde 0.99, - Hindistan rupisine karşı yüzde 0.43, - İsrail şekeline karşı yüzde 0.23 ve - Güney Afrika randına karşı da yüzde 0.02 yükseldi. Dolar buna karşılık; - Avustralya dolarına karşı yüzde 2.39, - Kolombiya pesosuna karşı yüzde 1.89, - Rusya rublesine karşı yüzde 1.85, - Brezilya realine karşıyüzde 1.76, - Kanada dolarına karşı yüzde 1.53, - Endonezya rupisine karşı yüzde 1.19, - Polonya zlotinisine karşı yüzde 1.14, - Tayvan dolarına karşı yüzde 1.13, - Güney Kore wonuna karşı yüzde 1.05, - Yeni Zelanda dolarına karşı yüzde 0.94, - Arjantin pesosuna karşı yüzde 0.19, - Şili pesosuna karşı yüzde 0.07 geriledi. DHA

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