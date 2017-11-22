Rekor kıran döviz ve enflasyona hükümetten ilk yorum

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen ekonomi zirvesinde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Şimşek, "Türkiye piyasalarında son dönemde ciddi dalgalanma var. Fakat yaşanan bu sorunlar geçici. Enflasyon eninde sonunda tek haneye indirilecek" dedi.

Şimşek'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

"TÜRKİYE DIŞ ŞOKLARLA KARŞI KARŞIYA"

Ümit ediyorum ki bugün çok verimli paneller üzerinde Türkiye sorunları tartışılacak. Her zaman olduğu gibi kısa bir sunum yapmak istiyorum Dünya ekonomisi kısa vadede toparlanma içerisinde. Orta ve uzun vadede çok ciddi sorunların olduğu bir gerçek. Fakat Türkiye piyasalarında ciddi dalgalanmalar var. Bunları iyi anlamak ve sakin bir şekilde paniklemeden resmi doğru okumak çok önemlidir.

Türkiye son 15 yıla baktığınız zaman çok ciddi dış şoklarla karşı karşıya kaldı. Bu şokların hepsi şimdi sadece birer gözlem olarak duruyor. 2003 yılına giderseniz Amerika'nın Irak'a müdahalesi bizim tavrımız piyasalarda hatırlıyor musunuz? Çok önemli şok olarak görülüyordu.

"O GÜNLER GERİDE KALDI"

O günler geride kaldı. Yine gördüğünüz gibi Avrupa borç krizi... Onun etkileri tartışmalar, piyasalardaki iniş çıkışlar geride kaldı.

Arap baharı ev sonrasında başlayan karmaşa sonuçta tepkileri devam eden süreç, DEAŞ Terör Örgütü, artan terör, jeopolitik gerginlikler.... Nereden bakarsanız bakın, Rusya'dan hatırlarsanız krizimiz... Tüm bunların hepsi geride kaldı.

Türkiye'nin iç şokları, stres noktaları, seçimler... Hepiniz bunları zaten yakından takip ettiniz. En son geçen sene hain bir darbe girişimine sahip olduk. Milletimiz devletine sahip çıktı. Türkiye tam aksine, gayri meşru yollarla iktidarı ele geçirmeye kalkışan bir suç örgütüne karşı Türk demokrasisini koruyor.

"YAŞANAN SORUNLAR GEÇİCİDİR"

Bugünkü piyasa iniş çıkışlarını da bir yere oturtmak lazım. İç ve dış şokları gösterdim. Türkiye bunların hepsini geride bıraktı. Ekonomisinin, insanının çok büyük bir direnç gösterdiğini ve ortalama azami bir performans koyduğunu görmemiz lazım. Bunlar geçicidir. Yaşanan sorunlar geçicidir.

Türkiye'nin kamu sektörünün bilançosu hiç olmadığı kadar güçlü. İşin özü şu, bize bir miktar manevra alanı tanıyor. 15 Temmuz sonrası ekonominin hızla toparlaması için kamu maliyesini devreye soktuk ve başarı sağladık. Burada hakikaten hangi ülke grubu ile karşılaşırsanız karşılaştırın, Türkiye'nin kamu borç milli gelire oranı en düşük oranda, yüzde 28.5 bu sene, gelişmekte olan ülkeler arası toplam yüzde 47.