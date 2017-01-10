Rekora doymuyor, yükselişi devam ediyor: Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, rekorlarına bugün de devam ederek 144 liranın üzerini gördü.

Serbest piyasada altının gram fiyatı özellikle dolar kurundaki yükselişin etkisiyle dün 141,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü 141 liranın hemen üzerinde tamamlamıştı. Yükselişini dolar kuruna paralel bugün de sürdüren gram altın, rekorunu 144,2 liraya taşıdı. Altının gram fiyatı saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,62 primle 143,4 liradan işlem görürken, 2016 yılı kapanışına göre getirisi yüzde 10'a yaklaştı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 958 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren'in dünkü konuşmalarına karşın yükseliş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 0,8 artışla 1.182,6 dolardan tamamladı. Bugün yatay bir seyir izleyen altının onsu, şu dakikalarda 1.184,5 dolardan işlem görüyor. AA

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