Rekora koşuyor: Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, 134,2 lira ile 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Altının gram fiyatı, geçen hafta başlayan yükselişini bu hafta da devam ettiriyor. Dünkü hızlı yükselişinin ardından bugün de 134,2 lira ile 5 Aralık 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gören gram altın, saat 11.25 itibarıyla 133,9 liradan alıcı buluyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 220, Cumhuriyet altını 897 liradan satılıyor. Gram altın, dolar kurunun dün küresel piyasalara paralel hızlı bir şekilde yükselerek tarihi zirvesini 3,6050'ye taşımasının etkisiyle günü yüzde 2,1 artışla 134,0 liradan tamamlamıştı. Altının ons fiyatı da sınırlı olmakla birlikte yükseliş eğilimini koruyor. Dün günü 1.160 dolardan tamamlayan ons altın, bugün yüzde 0,3 primle 1.164 dolar seviyesinden işlem görüyor. AA

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