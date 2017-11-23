Rekorların ardından Dolar ve Euro'da son durum?

ABD Merkez Bankası'nda (Fed) "düşük enflasyon endişelerinin" artmasıyla küresel piyasalarda son iki ayın en düşük düzeylerine gerileyen dolar, art arda rekor düzeylere çıktığı lira karşısında da yaklaşık yedi kuruş düşerek 3.92 liraya indi.

Fed'in son toplantısına ilişkin dün gece açıklanan tutanakların en dikkat çekici yanı, Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin "düşük enflasyona yönelik endişelerin arttığını yansıtması" oldu. Bu gelişmeler üzerine 111.07 yen ile Eylül ortasındaki düzeylerine gerileyen dolar, euro karşısında da zayıfladı. Euro, 1.17 dolar düzeyinden 1.1838 dolara kadar yükseldi. Doların küresel piyasalardaki bu zayıflaması, lira/dolar paritesine de yansıdı ve dün 3.9824 lira ile tarihi rekor düzeye tırmanan dolar, Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından kademeli olarak 3.9138 liraya kadar gevşedi. ABD para birimi daha sonra 3.92 - 3.93 lira aralığına dönerken, dolar ile birlikte düşerek 4.6747 liradan 4.6265 liraya kadar inen euro da, daha sonra 4.65 - 4.66 lira aralığında hareket etmeye başladı. DHA

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