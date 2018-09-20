"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Resmi Gazete'de yayımlandı: DHMİ 120 personel alacak

20 Eylül 2018, Perşembe 09:00
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 120 hava trafik kontrolörü alacak.

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere, 100 stajyer hava trafik kontrolörü ve 20 asistan hava trafik kontrolörü pozisyonlarına atanacak adaylar için seçme sınavı yapılacak.

Sınava katılacak adaylarda, ilgili pozisyonlar için gereken sağlık koşullarını sağlama, KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan alma, fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olma ve İngilizce Yabancı Dil Sınavı'ndan en az "C" düzeyinde puan alma şartları aranacak.

Adayların seçme sınavı, Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı'ndan veya genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav ile sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak.

Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınav 30 Ekim ile 5 Aralık arasında yapılacak. Sınava katılacak adaylara ilişkin liste, sınav yeri ve saati DHMİ'nin resmi internet adresinden ilan edilecek.

Belirlenmiş kontenjan için atamalar, adayların KPSS, bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınavla sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tercihlerine göre yapılacak.

Sınav başvuruları, bugün başlayarak 19 Ekim mesai bitiminde sona erecek. Adaylar, http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden talep edilen bütün belgeleri sisteme yükleyerek sınava başvurabilecek.

AA

Etiketler: dhmi, ilan, resmi gazete
Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uzmanlardan ailelere önemli 'fastfood' uyarıları

    'Yeni Ekonomi Programı'nın ''enflasyon'' hedefleri açıklandı

    Adalet Bakanlığı'ndan bedelli askerlikte 'adli tatil dönemi' talebi

    Akdeniz'deki ilk sondajın tarihine ilişkin açıklama

    Bedeli yine savunmasız siviller ödüyor

    Şehit polisin faili terörist de yakalandı

    Haftanın maçında Fırat Aydınus düdük çalacak

    Uluslararası Af Örgütü: Mısır "açık hava hapishanesine" dönüştü

    Gözaltı süresi uzatıldı

    Kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in komşusu tutuklandı

    Gördüğü ilk 'kırmızı kart'ı ve gözyaşları gündem oldu

    İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz: Kerbela Kardeşlik Günü olsun

    Gecikme krizi derinleştirir

    Çözüm, parlamenter demokrasiye dönüş

    ‘En parlak beyinleri dışarıya kaptırdık’
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Ek ders adaletsizliği de giderilsin

    Merkel'den Brexit açıklaması

    HSK, Ankara 31 ve 32. ağır ceza mahkemelerini faaliyete geçirecek

    Dünya üzerinde aşırı yoksulluk oranı yüzde 10'a düştü

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Geleceğimizde demokrasiye yer yok, öyle mi?!
    Süleyman KÖSMENE

    Aşure Günü’nde neler yapalım?
    Genel

    Yeni Asya’nın duruşu
    Halil ELİTOK

    Aşure Günü’nün fazileti
    Genel

    Gecikme krizi derinleştirir
    Genel

    Çözüm, parlamenter demokrasiye dönüş
    Risale-i Nur'dan

    Kerbelâ’nın kader ve hikmet ciheti
    Genel

    ‘En parlak beyinleri dışarıya kaptırdık’
    Ahmet BATTAL

    En pahalı kâğıt hangisi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.