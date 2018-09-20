Resmi Gazete'de yayımlandı: DHMİ 120 personel alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 120 hava trafik kontrolörü alacak.

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere, 100 stajyer hava trafik kontrolörü ve 20 asistan hava trafik kontrolörü pozisyonlarına atanacak adaylar için seçme sınavı yapılacak.

Sınava katılacak adaylarda, ilgili pozisyonlar için gereken sağlık koşullarını sağlama, KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan alma, fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olma ve İngilizce Yabancı Dil Sınavı'ndan en az "C" düzeyinde puan alma şartları aranacak.

Adayların seçme sınavı, Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı'ndan veya genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav ile sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak.

Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınav 30 Ekim ile 5 Aralık arasında yapılacak. Sınava katılacak adaylara ilişkin liste, sınav yeri ve saati DHMİ'nin resmi internet adresinden ilan edilecek.

Belirlenmiş kontenjan için atamalar, adayların KPSS, bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınavla sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tercihlerine göre yapılacak.

Sınav başvuruları, bugün başlayarak 19 Ekim mesai bitiminde sona erecek. Adaylar, http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden talep edilen bütün belgeleri sisteme yükleyerek sınava başvurabilecek.