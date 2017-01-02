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3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Resmi Gazete'de yayınlandı: BES ''otomatik katılım takvimi'' açıklandı

02 Ocak 2017, Pazartesi 10:30
Çalışanların otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine (BES) katılmalarına ilişkin takvim açıklandı.

Çalışanların otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine (BES) katılması uygulamasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelik ile kapsamı belirlenen iş yerlerinde 45 yaşını doldurmamış çalışanların otomatik BES'e dahil edilmelerine ilişkin esaslar belirleniyor.

Bu çerçevede, çalışan sayısı;

- 1,000'in üzerindeki işyerleri 1 Ocak'tan itibaren, 

- 250 ve üzeri ancak 1,000'den az olan işyerleri 1 Nisan'dan itibaren, 

- 100 ve üzeri ancak 250'den az olan işyerleri 1 Temmuz'dan itibaren, 

- 50'nin üzerinde ancak 100'den az olan işyerleri 1 Ocak 2018'den itibaren, 

- 10'un üzerinde ancak 50'den az olan işyerleri 1 Temmuz 2018'den itibaren, 

- 5'in üzerinde ancak 10'dan az olan işyerleri ise 1 Ocak 2019'dan itibaren otomatik BES kapsamına katılacak.

Bu şirketlerde, belirlenen tarihten sonra işe başlayanlar, işe başladıklarında BES'e de otomatik olarak katılacaklar.

BES kapsamında çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, ilgisine göre prime esas kazanç veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde 3'ü olarak hesaplanacak.

TSB Genel Sekreteri Eroğlu'ndan 'BES' açıklaması: Giriş otomatik, çıkış serbest

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/tsb-genel-sekreteri-eroglu-ndan-bes-aciklamasi-giris-otomatik-cikis-serbest_418954

DHA

Etiketler: bireysel emeklilik sistemi, bes
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