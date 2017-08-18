Resmi Gazete'de yayınlandı: Çiftçilere ödenecek destekler belli oldu

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 13 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 17 lira destek verilecek.

Bakanlar Kurulunun "2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, ÇKS'ye dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 13 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 17 lira, çeltik, pamuk için dekar başına 36 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 40 lira, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, patates için dekar başına 17 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 21 lira, aspir, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar başına 11 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 15 lira, fındık, yem bitkileri, çay, kuru soğan, kanola ve diğer ürünler için dekar başına 9 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 13 lira, nadas için de 5 liralık mazot desteği verilecek.