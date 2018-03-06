Resmi Gazete'de yayınlandı: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 20 personel alacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, Gümrük birimi için 9, Ticaret birimi için 9 ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı için 2 olmak üzere toplam 20 gümrük ve ticaret uzman yardımcısı alınacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. ve 9. derecelerde görevlendirilmek üzere, Gümrük birimi için 9, Ticaret birimi için 9, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı için 2 olmak üzere toplam 20 gümrük ve ticaret uzman yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacak.

Her bölüm için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı başarı sırasına göre 10 katı kadar aday yazılı sınava çağrılacak. Adaylardan en düşük puanı bulunanla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak.

Sınava katılacak adaylarda en az 4 yıllık üniversitelerin hukuk, iktisat, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, bilgisayar mühendisliği ile elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.

Ayrıca adayların ÖSYM tarafından 21-28 Mayıs 2017'de yapılan KPSS'den, ilgili puan türünde 70 ve üzeri puan almış olması gerekecek.

Sınav başvuruları 12-23 Mart tarihlerinde Bakanlığın kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) gerçekleştirilecek. Adaylar Gümrük, Ticaret ya da Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava giriş belgelerini 16-20 Nisan tarihlerinde Personel Dairesi Başkanlığından veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacak. Yazılı sınav, 21 Nisan'da Ankara'da yapılacak.