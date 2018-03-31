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31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Resmi Gazete'de yayınlandı: Kombilerde yeni dönem 21 Nisanda yürürlüğe girecek

31 Mart 2018, Cumartesi 13:00
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Türkiye'deki kombi ve kazanlarda enerji verimliliğini artırmak için düzenleme yaptıklarını söyledi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çevrenin daha fazla korunması ve emisyon değerlerinin azaltılması amacıyla uygulamaya alınan Enerji ile İlgili Ürünler Yönetmeliği'nin yeni fazlarının Türkiye'de de uygulanmaya başlandığını hatırlattı.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucu kombi ve kazanlarda enerji verimliliğini artıracak düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Özlü, bu düzenlemelerin 21 Nisan 2018'de yürürlüğe gireceğini söyledi.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de üretilen ve ithal edilen 400 kilovat ısıtma gücüne kadar olan kombi ve kazanların, daha yüksek verimli yoğuşma teknolojisine sahip olmalarının zorunlu olacağını belirten Özlü, 400 kW ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel (yoğuşmasız) kombi ve kazanların üretimi ve ithalatının da bu tarihten itibaren durdurulacağını bildirdi.

Özlü, üreticilerin ellerindeki ürünleri 1 Ocak 2019 tarihine kadar bayilerine göndermek zorunda olduklarına dikkati çekerek, 2 bin litre hacme kadar sıcak su ısıtıcıları ve boylerlerin (sıcak su kazanları) enerji verimlilik kriterlerinin de yükseltileceğini ifade etti. Özlü, şunları kaydetti:

"Yönetmelik kapsamında kombilerin içinde yer alan ve ısıtma sistemindeki sıcak su sirkülasyonunu sağlayan devir daim pompalarının daha az elektrik tüketen yüksek verimli pompa olmaları zorunluluğu da getirilecek. Verim değerlerinin yanı sıra enerji etiketlemeleriyle ilgili de bazı yeni düzenlemeler getiriyor. 70 kilovat ısıtma gücüne kadar olan kombi, kazan gibi ısı üreticileri ve 500 litre hacme kadar su ısıtıcıları ve boylerler için üreticilerin enerji verimliliği etiketi düzenlemesi zorunlu olacak.

Buna paralel olarak, kombi, kazan, ısı pompası veya güneş enerjisi sistemi gibi çeşitli ısı üreticilerinin birlikte kullanıldıkları ısıtma sistemlerinde de tüm ısı üreticisi kombinasyonuna ait enerji etiketlemesinin, uygulamacı firmalar tarafından yapılması konusu da gündeme gelecek."

Yılda 1,3 milyar liralık tasarruf sağlanacak

Yoğuşmalı cihazların standart cihazlara göre ortalama yüzde 15 daha verimli olduğuna dikkati çeken Özlü, bunun da yakıt tüketiminin söz konusu nispette azalması anlamına geldiğini söyledi.

Özlü, yoğuşmalı kombiler ile standart kombiler arasındaki fiyat farkının yapılan tasarrufla birkaç yıl içerisinde kendisini hızlı bir şekilde amorti edebildiğine dikkati çekerek, "Bu değişimle birlikte ülkemiz doğal gaz tüketiminde yıllık yaklaşık 1,3 milyar liralık tasarruf sağlanması beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: faruk özlü, kombi
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