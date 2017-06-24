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24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Resmi Gazete'de yayınlandı: LPG'li araç sahiplerine müjdeli haber!

24 Haziran 2017, Cumartesi 11:42
LPG'li ve LPG dönüşümü yeni yapılacak araçlar için araç muayenesi öncesinde gaz sızdırmazlık ve montaj raporu almak için Makina Mühendisleri Odasına veya Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) başvurulması gerekmeyecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Araçların İmal, Tadi̇l ve Montajı Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dönüşümü yapılan araçlar için bürokratik işlemleri ortadan kaldıran ve araç sahiplerinin maliyetlerini azaltan düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda LPG'li ve LPG dönüşümü yeni yapılacak araçlar için araç muayenesi öncesinde gaz sızdırmazlık ve montaj raporu almak adına Makine Mühendisleri Odasına veya TSE'ye başvurulmasına ve ek ücret ödenmesine gerek kalmayacak.

Yakıt sistemi montaj belgesi dahil tüm işlemler, LPG dönüşümünü gerçekleştiren yetkili firmalarca yapılacak. LPG'li araçlar muayenesi yapılmak üzere doğrudan araç muayene istasyonlarına gidecek. Düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren zorunlu olacak.

Düzenleme kapsamında yeni üretilecek LPG tanklarının üzerinde tankın kullanım ömrünün yazılması zorunlu olacak.

Diğer düzenlemeler

Yönetmelik değişikliği çerçevesinde münferit araç imalatı ve tadilatı yapan iş yerleri için TSE'den hizmet yeterlilik belgesi alınması şartı kaldırıldı.

Ürettiği veya ithal ettiği ürünler için onay alan cam filmi imalat ve ithalatçıları ile bunlarla sözleşmesi bulunan firmalar doğrudan cam filmi montajı yapabilecek. Araç yetkili servisleri ile cam filmi imalat ve ithalatçılarından onaylı cam filmi temin edebilen firmalar da montaj yapabilecek.

AA

Etiketler: lpg
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