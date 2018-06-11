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11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Resmi Gazete'de yayınlandı: Maliye Bakanlığı sınavla vergi müfettiş yardımcısı alacak

11 Haziran 2018, Pazartesi 09:20
Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının sınav duyurusu, Resmi Gazete'de yaynlandı.

Buna göre, 500 vergi müfettiş yardımcısı alımı için sınav açıldı.

Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12 Ağustos'ta Ankara'da 4 oturumda yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar, Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak.

Sınav başvuruları 2 Temmuz'da başlayacak, 20 Temmuz saat 17.30'da sona erecek. Adaylar, giriş sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki formu doldurarak başvurabilecek.

AA

Etiketler: maliye bakanlığı, resmi gazete, müfettiş, vergi
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