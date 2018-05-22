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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Resmi Gazete'de yayınlandı: Yemek kartında yeni dönem başladı

22 Mayıs 2018, Salı 10:43
Yemek kartı ile ilgili yeni düzenlemeler içeren yönetmelik yürürlüğe girdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, kendileri veya başka bir teşekkül üzerinden, doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir iskonto uygulayamayacak ve farklı adlar altında menfaat sağlayamayacak.

İşverenler de bu kuruluşlardan iskonto ya da başka bir menfaat talep edemeyecek.

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların anlaşmalı olduğu perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı yüzde 6'yı geçemeyecek.

Bu kuruluşlar, perakende işletmelerden, sözleşmeyle belirlenen komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım bedeli ve depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep edemeyecek.

İşverenlerce yemek kartı hizmeti veren kuruluşlara ve bu kuruluşlarca anlaşmalı perakende işletmelere yapılan ödemelerin süresi 30 günü aşamayacak. Bu süre, ilgililerce düzenlenen fatura tarihinden itibaren başlayacak.

Ay sonu veya yıl sonu itibarıyla yemek kartında kalan bakiye, herhangi bir şart aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredilecek.

Birden fazla hizmet için tek kart kullanılması

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların, akaryakıt, hediye, ödül, teşvik, yardım, konaklama, temsil ve ağırlama gibi hizmetler için çıkarttığı kartlar hakkında söz konusu hükümler uygulanmayacak. Ancak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun hükümleri saklı olmak üzere işlem ve ödemelerin her bir hizmete özgü olması ve buna ilişkin teknik altyapının oluşturulması kaydıyla birden fazla hizmet için tek bir kart kullanılabilecek.

Yemek kartı hizmeti sunmak isteyen kuruluşlar, faaliyete başlamadan önce Bakanlığa bildirimde bulunacak.

Yemek kartlarıyla aynı amaçla kullanılan yemek çekleri, çevrimiçi sistemler ve benzeri uygulamalar hakkında da söz konusu hükümler uygulanacak.

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar ile işverenler veya perakende işletmeler arasında düzenlenen sözleşmelerde, söz konusu düzenlemeye aykırı hükümlerin bulunması halinde, bu hükümler 6 ay içinde uygun hale getirilecek.

AA

Etiketler: yemek kartı, resmi gazete, gümrük ve ticaret bakanlığı
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