Resmî ideoloji taslak müfredatta da var

Eğitim Bir Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, genel olarak öğretim programlarında yapılan değişiklik için müfredatın ideolojisine ilişkin bir değişiklik yapılmamış ve değişiklikler daha çok teknik düzeyde kalmıştır.’’ dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, “Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kamuoyunun görüşüne açılan öğretim programlarında yapılan değişikliğe ilişkin, öğretim programlarında, eğitim içeriği, aktarılan değerler konusunda pek bir değişiklik yaşanmadığının altını çizerek “Eğitim-Bir-Sen’in öteden beri talep ettiği üzere, çoğulcu, farklılıklara izin ve imkan veren, daha empatik ve eleştirel bir tarih anlayışı, toplumsal taleplere duyarlı, tarihi ve kültürü ile barışık bir müfredatın oluşturulduğunu söylemek güçtür. Bu anlamıyla müfredattaki değişim daha çok şekli olmuştur.” görüşünü bildirdi.

Kapsamlı bir müfredat reformu konusunda önemli bir toplumsal talebin bulunduğunu vurgulayan Selvi, “Hazırlanan taslak programların, mantalite değişimini ve toplumsal talepleri karşılamaktan uzak olduğu, tarihi ve kültürü ile daha barışık bir müfredatın hazırlanmadığı, önceki müfredatlardan ilke, amaç ve içerik olarak pek bir farklılaşma içinde olmadığı görülmektedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, baskıcı, aşırı ideolojik, tek tipçi ve farklılıklara izin vermeyen bir eğitim sistemi yerine, öğrencilerimizin kendi değerleriyle barışık yetişmesini, kendilerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmelerini, yeni gelişmelere açık olmalarını ve böylece dünyayla rahatlıkla rekabet edebilmelerini sağlayacak bir eğitim sistemi istiyoruz. Maalesef taslak programlar bu talepleri karşılamaktan uzaktır.” ifadelerini kullandı.

Müfredat oldukça sınırlı

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, “Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) kamuoyunun görüşüne açılan öğretim programlarında yapılan değişikliğin, önceki ile kıyaslandığında oldukça sınırlı olduğu” değerlendirmesinde bulundu. Selvi, yaptığı yazılı açıklamada, MEB tarafından kamuoyunun görüşüne açılan yeni müfredat taslağının sendika tarafından incelendiğini ifade etti. Selvi, öğretim programının felsefesinde, amaç ve ilkelerinde önceki öğretim programlarının amaç, hedef ve felsefesinden bir farklılaşma ve değişim görülmediğini söyledi. Taslak öğretim programları incelendiğinde, kısmî bir değişimin olduğunu, matematik gibi birçok programda hemen hemen hiçbir değişiklik yapılmadığını ifade eden Selvi, hayat bilgisi ve Türkçe gibi bazı programlarda ise ifade ve anlatım biçimlerinde değişikliğin tesbit edildiğini kaydetti. Selvi, genel olarak öğretim programlarında yapılan değişikliğin önceki ile kıyaslandığında oldukça sınırlı olduğunu belirtti.

Yeni eğitim müfredatı için son dönemeç

Gelecek öğretim yılından itibaren okutulmaya başlanacak yeni eğitim müfredatı toplumda tartışma oluşturmuş durumda. Müfredata ilişkin görüşlerin toplanması ise önümüzdeki hafta sona erecek. Taslak programlarla ilgili son kurumsal teklifler 3 Şubat, bireysel öneriler ise 10 Şubat 2016 tarihleri arasında alınacak. Daha sonra 20 Şubat’a kadar müfredata son hali verilecek. 2017-2018 döneminde geçilecek yeni müfredat 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıflardan itibaren uygulanacak. Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen, 3 Şubat’a kadar hazırladıkları raporları hem MEB’e hem de kamuoyuna duyuracaklar. Akademisyen ve eğitim uzmanları tarafından oluşturulan Eğitim Reformu Girişimi de önümüzdeki hafta konuyla ilgili raporunu topluma sunacak.

Ahmet Terzi / Ankara