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25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Restoranlar yemek kartlarını boykota hazırlanıyor

25 Ocak 2017, Çarşamba 10:16
Restoran işletmecilerinin Türkiye'de 3,5 milyon yakın çalışan tarafından 200 bin noktada kullanıldığı tahmin edilen yemek kartlarını boykota hazırlandığı öne sürüldü. Restoran işletmecileri, yüzde 10 komisyon ve 60 güne uzayan vadeyle çalışan yemek kartı şirketlerinden şikayet ediyor.

İstanbul’da işyerlerinin yoğun olduğu yerlerdeki restoranların aylık cirolarının yüzde 60-70’i yemek kartlarıyla sağladığı belirtiliyor.

Hürriyet'in haberine göre Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES), "Eğer komisyon ücretleri ve ödeme süreleri ile ilgili bir düzenleme yapılmazsa, tüm restoranlarda bu kartların kullanımını kaldıracağız. Bu zor günlerde herkes birbirine destek olurken, bu şirketler de bir şey yapmalı" açıklamasını yaptı.

Pazarın yüzde 90'ı 4 markada

Konuyla ilgili Ekonomi Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler yaptıklarını anlatan TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, “Türkiye’de bu 9-10 civarında yemek kartı markası var. Ancak pazarın yüzde 90’ı 4 markanın elinde. Bu markalar merkezlerinin bulunduğu Avrupa ülkelerinde yüzde 2-3 arası komisyonlarla çalışıyor. Ancak Türkiye’de bu oran 9-10 civarında. Yıllardır bu işin düzelmesi gerektiğini anlattık. Ama bir türlü sonuç alamadık. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi de ödeme sürelerini geciktiriyorlar. Türkiye bu zor günleri yaşarken bu firmalarda restoran ve lokantalarımızı zora sokuyor.”

Yüzde 10 komisyon, 60 gün vade

Yemek kartlarının Türkiye’de 200 bine yakın noktada geçerli olduğunu anlatan Ramazan Bingöl, şöyle devam etti:

"İşverene ve çalışana kolaylıklar sağlayan yemek çekleri kullanımı, restoran ve lokantalardan alınan yüksek komisyonlardan dolayı ciddi sorunlar oluşturmaya başladı. 30 liralık hesabın 3 lirasını komisyon olarak veriyor. Bununla da kalmıyor. Restoranlar verdiği hizmetin karşılığını 15 gün sonra alabiliyordu. Yılbaşından beri vade süresi 30 bazı şirketlerde 60 güne kadar çıktı. İnsanların sokağa çıkıp hayatına devam etmeleri için kampanyalar düzenliyoruz. Ancak bu işi yapan şirketlerin de destek olması gerekiyor."

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