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Rusya’dan Türk mandalinasına engel

29 Kasım 2018, Perşembe 23:30
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, Türk firmalarının Rusya’nın güney kentlerine gönderdiği 550 ton mandalinanın ülkeye girişinin engellendiğini duyurdu.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Türk firmalarının Rusya’nın güney şehirlerine gönderdiği 550 ton mandalinanın ülkeye girişinin engellendiğini duyurdu. Sputnik’in Rosselhoznadzor’un Krasnodar ve Adigey temsilciliğinden yapılan açıklamadan aktardığına göre Rusya’nın güneyindeki Novorossiysk, Gelencik ve Tuapse limanlarından ülkeye sokulmak istenen 550 ton Türkiye çıkışlı mandalina geri çevrildi. Rus uzmanların Türkiye’den giden mandalinaların 24 partisinde Akdeniz meyve sineği tesbit edilmesi nedeniyle mandalinaları ülkeye sokmama kararı aldığı ifade edildi. Akdeniz meyve sineğinin meyve kültürlerine zarar verildiği belirtilen açıklamada, “Akdeniz meyve sineği, yayılması halinde, meyve, sebze ve üzüm hasadını tamamen yok edebilir. Bu koşullar oluştuğunda, bu zararlı, Rusya’nın güneyindeki iklime de tamamen alışabilir” dendi.

Narenciye üreticilerinden tepki

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Rusya Federasyonu’nun ihraç edilen narenciye ürünlerini bazı gümrüklerde analiz bahanesiyle gereğinden fazla bekleterek bozulan ürünleri geri gönderdiğini söyledi. Akdeniz meyve sineği ile mücadele konusunda Adanalı narenciye üreticilerinin başarılı bir sınav verdiğine dikkat çeken Doğru, “Ancak bu durum, insan sağlığına zararlı ilâç kalıntısı veya hastalık sebepli değildir. Sadece bürokratik engellemelerden ve sudan sebeplerden dolayıdır. Kaldı ki narenciyemiz, yaş meyve sebze kabul koşulları daha ağır olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine rahatça ihraç edilmekte ve herhangi bir geri bildirimle karşılaşmadan pazarlara ulaşmaktadır. Narenciye ihracatımızın yarıya yakınının yapıldığı Rusya Federasyonu’nda uygulanan bu yavaşlatmalar piyasalarımıza da yansımakta ve hasat zamanı gelmesine rağmen malını satamayan çiftçilerimizi tedirgin etmektedir. Bu sorunlarımızın çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’ndan yetkililerin Rusya Federasyonu ile acilen görüşmesi gerekmektedir.’’ diye konuştu.

 

Etiketler: mandalina, rusya
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