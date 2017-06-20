Rusya'ya yine böcekli domates gidince, imha ettiler

​Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Kaliningrad Oblastı yönetimi, bölgede Türkiye’den geldiği açıklanan 196 kilo domatesin imha edildiğini bildirdi.

Rosselhoznadzor Basın Servisinden yapılan açıklamada, domateslerin Çernışevskoye-Kibartay geçiş noktasında kontrol edildiği, aracın OOO Liana adresine geldiği belirtildi. Belgelerde sebzelerin Azerbayca'nda üretildiğinin yazmasına rağmen, denetleme sırasında TIR’da Türk domateslerinin de bulunduğu saptandı. Laboratuar incelemelerinde domateslerde Rusya'ya girişi yasak olan böceklerin saptandığı ve yasalara göre imha edildiği belirtildi.

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