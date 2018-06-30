S&P'den Türkiye açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin "Ulusal Ölçüm Notu"nu (National Scale Ratings) yükselttiğini duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'dan (S&P) yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun "trAA" seviyesinden "trAAA" seviyesine, kısa dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun da "trA-1" seviyesinden "trA-1+" seviyesine yükseltildiği belirtildi. İlk iki karakterin ülkeyi temsil ettiği S&P'nin "Ulusal Ölçüm Notu", bir yükümlünün genel kredi verilebilirlik durumu veya belli finansal yükümlülükleri karşılama kapasitesi hakkında kanaat sunuyor. Ulusal Ölçüm Notu, kredi notlarında olduğu gibi farklı ülkeler arasında kıyaslama yapmayı mümkün kılmıyor. AA

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