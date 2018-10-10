S&P: Türkiye ekonomisi durgunlaşabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Global Ratings, Türkiye'nin 2018 yılının ikinci çeyreğinde ekonomide durgunluk yaşayabileceğini belirtti.

S&P'nin "Ödemeler Dengesi Baskısının Türkiye ve Arjantin'e Zararı" isimli yazısına göre kurum, Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0.5 daralacağını tahmin ediyor.

Kurum tarafından kaleme alınan yazıda kısa vadeli ekonomik performansın her iki ülkede de sert bir şekilde olumsuz etkileneceğini tahmin ediyor.

S&P Global Rating analisti Maxim Rybnikov yaptığı değerlendirmede, "Arjantin ve Türkiye'nin görünümlerinin istikrar kazanması, büyük ölçüde iki hükümetinde güvenilik politika yanıtları verme kabiliyetlerine bağlı" dedi.