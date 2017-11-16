Sağlık için 120 milyar lira harcadık

Sağlık harcamaları 2016 yılında yüzde 14,5 artış kaydederek 119 milyar 756 milyon liraya çıktı. Aynı yıl kişi başı ortalama sağlık harcaması da bin 524 lira olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılına ilişkin Sağlık Harcamaları İstatistikleri raporunu yayımladı.

Sağlık harcamaları, 2016 yılında yüzde14,5 oranında artarak, 119 milyar 756 milyon TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2015 yılında yüzde 92,6 iken, 2016 yılında yüzde 94 oldu.

Sağlık harcaması gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 4,6’sını oluşturdu

Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı, 2016 yılında yüzde 4,6 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise, yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 78,5 seviyesinde kaldı.

Kişi başı harcama bin 524 TL'ye çıktı

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması, 2016 yılında yüzde 13 artarak 19 milyar 562 milyon TL oldu. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016 yılında yüzde 16,3 olarak gerçekleşti.

Kişi başı sağlık harcaması, 2015 yılında bin 345 TL iken, 2016 yılında yüzde 13,3 artarak, bin 524 TL’ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması dolar bazında değerlendirildiğinde ise, 2015 yılında 496 dolar iken, 2016 yılında 504 dolar olarak hesaplandı.