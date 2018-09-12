Sağlıkta da kriz

Ekonomik kriz, Çapa ve Cerrahpaşa’nın döner sermayesini de vurdu Son günlerde Türkiye’de pek çok sektör gibi sağlık sektörü de çeşitli sıkıntılar yaşamaya başladı.

Ahval’de yer alan habere göre, son süreçteki krizden dolayı pek çok tıbbî malzeme pahalılaştı. SGK, birçok ilâcı geri ödeme listesinden çıkardı. Hastanelerin borçları arttı. Hastane çalışanlarının maaşlarında düşüşler yaşandı. Bazı sağlık kuruluşları küçülmeye gidince kimi hastane çalışanları akabinde işsiz kaldı. İstanbul Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinde ise döner sermaye ödenmemeye başlandı. Döner sermaye ile başlayan sorunlar beraberinde yeni sorunları getirdi. Bazı çalışanlar başka yerlere tayin isterken bir kısım çalışan ise çareyi istifa etmekte buldu. İstifa eden ve ayrılan hemşire sayısı yaklaşık 140 oldu. Bunun yanında bir de Çapa’daki asistan doktorların nöbet ücretleri ödenmemeye başlandı. Bundan dolayı asistan doktorlar 10 Eylül tarihinde nöbet paralarını alamadıkları için eylem yaptı.

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