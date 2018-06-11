Saman fiyatları yüzde 100 arttı

Mardin’in Derik ilçesinde samanın fiyatı, yüzde 100 arttı.

Geçen yıl 150 liradan satılan samanın tonu, bu yıl 300 liradan alıcı buluyor. Derik ilçesinde ekinlerin biçilip, tarladaki hasadın kaldırılmasının ardından samanın taşınmasına da başlandı. Ramazan ayında, 35 derece sıcaklığa karşın, çuvallanıp kamyonlara yüklenen saman, satılmak üzere yakın illere doğru yola çıkıyor. Geçen yıl tonu 150 ile 200 lira arasında olan buğday ve arpa samanının fiyatının bu yıl 300-350 liraya çıktığı belirtilirken, mercimek samanının tonu da 700 liraya alıcı buluyor. İşçiler, günlük 100 liraya çalıştıklarını, Ramazan ayı olması dolayısıyla zorlandıklarını söyledi. Yaklaşık bir ay süren saman sezonu boyunca hiç boş kalmadığını belirten işçilerden Hüsnü Ünal Kaya, “Her yaz mevsiminde bu işi yapıyoruz. Sabah saat 04.00 gibi kalkıyoruz. Saman hazırsa arabalara yüklemeye başlıyoruz. Tarlada yatıp kalkıyoruz. Hava sıcak, oruç tutuyoruz, toz var o yüzden işimiz çok zor. Ailemizin geçimini sağlamak için çalışıyoruz” dedi. Saman işçilerinden Abdulkadir Gül de, 60 kiloluk saman balyalarını sırtlarında taşıdıklarını ifade etti.