Samsun'da orkide hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde toplanması yasak olan ve üretimi kontrollü yapılan orkide hasadında 18 ton ürün elde edildi. Yoğun talep nedeniyle üreticiler, daha hasat yapmadan orkidenin kilogramını 50 TL'den sattı.

19 Mayıs ilçesinde, doğada yabani yetişen ve toplanması yasak olan orkide, 2017 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan izinle sökülüp tarlada yetiştirilmeye başlandı. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında geçen yıl ilk hasatta 12 ton ürün elde edildi. Karşıyaka Mahallesi'nde bu yıl 20 üreticinin tarlalarına ektiği orkide bitkisinin hasadı geçen ay tamamlandı ve 18 ton ürün toplandı.

Dernek Başkanı Hakkı Karaman, orkidenin yumrularının kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilen salebin dondurmanın ham maddesi olarak kullanıldığını söyledi. Karaman, bitkiden elde edilen yumruların bir kısmının tarladan yaş halde kilosu 50 TL'den satıldığını belirterek, "20 dönüm alanda bu yıl üretim yaptık. Sattığımız kısmın yanında tohumluk olarak da yumruları ayırdık. Ayrıca bu yıl içerisinde kurutma tesisimizi kuracağız. Yumruları kurutup pazarlamış olacağız. Bu sayede çiftçinin kazancını daha da artıracağız. Ülkemizde ciddi miktarda salep ihtiyacı var. Bu noktada orkide tarımının yapılması ve artırılması, bu ihtiyacın giderilmesi için çok önemli. Tüm kurumlarla işbirliği içinde bu çalışmayı sürdürüyoruz. Öyle bir noktadayız ki üreticimiz daha hasat yapmadan firmalar bizi buluyor. Ürün tarladayken, hasat yapmadan firmalara ürünümüzü sattık. Çok ciddi bir talep var. Yaş halde kilogramı 50 liradan satıldı, kuru olarak kilosu 400 liraya, toz hali ise kilogramı 800-1000 TL'ye satılıyor" diye konuştu.

Orkidenin koruma altında olduğunu belirten Karaman, "Bu yıl kaçak sökümün cezası 48 bin 625 lira. Biz kontrollü olarak proje kapsamında izin alarak bölgemizde üretim yapıyoruz. Yaptığımız bütün üretim kayıt altında. Bölgemizin toprak yapısına çok uygun bir bitki. Bu bitki zaten bölgemizde doğada mevcut. Çiftçilerimiz 100 metrekare, 300 metrekare alanda bile üretim yapabiliyor. Çok ciddi bir talep var. Üreticilerimizin de ilgisi arttı. Bölgemizdeki çiftçimiz için çok kârlı bir yeni ürün oldu" dedi.