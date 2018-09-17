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17 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Sanayi üretim endeksi sonuçları belli oldu

17 Eylül 2018, Pazartesi 10:45
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5 yükseldi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi arttı

TUİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artış gösterdi. Bu dönemde 121,2 olarak hesaplanan endeks, geçen yılın temmuz ayında 112,4 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken, imalat sanayi sektörü yüzde 3,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 10,8 ile yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşti.

AA

Etiketler: tüik, sanayi, üretim
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