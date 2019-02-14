Sanayi üretim rakamları açıklandı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azalırken, bir önceki yıla göre ortalama yüzde 1,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ve 2018 yılına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 düştü. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı. Endeks, yıllık ortalamada yüzde 1,8 arttı. Arındırılmamış sanayi üretimi Aralık'ta azaldı Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı. Aralık 2018'de 117,3 olarak hesaplanan endeks, 2017'nin aynı ayında 130 seviyesinde bulunuyordu. Öte yandan geçen yılın arındırılmamış sanayi endeksi yıllık ortalaması da 114,5 olarak belirlendi. Sanayi üretimi 2018'in 4. çeyreğinde yüzde 7,5 azaldı Öte yandan geçen yılın dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2017'nin aynı çeyreğine göre, yüzde 7,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,2 geriledi. AA

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