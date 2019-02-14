Sanayi üretimi diplerde

TÜİK verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2018’de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın Aralık ayına ve 2018 yılına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 düştü. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı. Endeks, yıllık ortalamada yüzde 1,8 arttı. Beklenti aylık % 0.3, yıllık % 7.5 düşüş olmasıydı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, geçen yılın Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 düşüş gösterdi.

4. çeyrekte yüzde 7,5 azaldı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise Aralık 2018’de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 düştü. Öte yandan geçen yılın dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2017’nin aynı çeyreğine göre, yüzde 7,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,2 geriledi.