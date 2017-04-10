Sanayi üretimi şubatta yüzde 1 arttı

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminde şubat ayına yönelik veriler piyasa beklentilerini karşılamadı. Ocakta yüzde 2,6 artan üretimin şubat ayındaki artışı yüzde 1'de kaldı.

Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi. Piyasanın beklentisi aylıkta yüzde 1.2 artış ve yıllık bazda yüzde 2.5 artış olacağı yönündeydi. Arındırılmamış sanayi üretimi şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 azaldı.

Aylık bazda yüzde 0.4 düşüş

TÜİK, şubat ayına ilişkin sanayi üretim endekslerini açıkladı. Sanayi üretimi bir önceki aya göre 0,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre 5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi 0,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise 0,6 arttı.

Yıllık artış yüzde 1

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre 13,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 9,4 arttı.

En fazla azalış sermaye malında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en fazla azalış 4,6 ile sermaye malında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en fazla azalış 21 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, 11,4 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek artış 6,9 ile içeceklerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, 5,8 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı ve 4,3 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı takip etti.