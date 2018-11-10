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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Saray Halı da konkordato talep etti

10 Kasım 2018, Cumartesi 20:35
Mali darboğaz yaşayan şirketlerin, ‘nefes’ almasını sağlayan konkordatoya, iş insanı Necati Kurmel’in şirketleri için başvuruldu.

Yarım asırlık Saray Halı AŞ ile çiftliklerinde 25 bin büyükbaş hayvan bulunan Saray Çiftliği (Saray Tarım Hayvancılık AŞ) ile, Necati Kurmel, Setenay Kurmel, Birant Kurmel ve Yunus C. Karaca için konkordato talep edildi. Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre; İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato başvurusunda, ekonomideki dalgalanmanın, şirketlerin mali dengesini bozduğu kaydedildi. Konkordato kararı verilmesi halinde, söz konusu şirketlerin, faaliyetlerine etkin bir biçimde sürdürebileceği kaydedildi. Mahkeme, yapılan başvuru sonrası şirketlere yönelik tedbir kararı verdi. Komiser ataması yaptı.

Etiketler: saray halı, konkordato
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