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27 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Sarımsakta da ithale geçtik

27 Haziran 2018, Çarşamba 16:49
Balıkesir’de sarımsak üretimiyle geçimlerini sağlayan üreticiler, yerli sarımsaktan vazgeçerek ithal tohumlu sarımsak üretimine geçti.

Balıkesir’in merkez Altıeylül ilçesine bağlı Cinge mahallesinde 30 yılı aşkın süredir sarımsak üretimiyle geçimini sağlayan üreticiler, veriminin az olması, bir ay geç hasat edilmesi, fiziki şekli ve piyasada daha az alıcı bulması nedeniyle yerli tohumla üretilen sarımsaktan vazgeçmeye başladı. Üreticiler, son iki yıldır yerli sarımsak yerine halk arasında Çin ve İran sarımsağı olarak bilinen ithal tohumlu sarımsak üretimine geçmeye başladı. Cinge’de 30 yıldır sarımsak üretimi yapan İlker Atak, ithal sarımsağın yerli sarımsak üretimini olumsuz etkilediğini söyledi. Son yıllarda özellikle büyük marketlerde ithal sarımsağın satışının arttığını ve yerli sarımsağa ilginin azaldığını belirten Atak, “Türkiye’ye yurtdışından büyük miktarda ithal sarımsak geliyor. Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta özellikle ithal sarımsak ekimi yüksek düzeyde. Bu nedenle bizim yerli tohum sarımsağımız 3-4 yıldır para yapmıyor. 2.5 liraya alıcı bulamıyoruz. Bunun yanında üretimde çalışacak işçi de bulamıyoruz. Yerli sarımsaktan 2 ton elde ediyorsak, Çin sarımsağından 3 ton elde ediyoruz. Çin sarımsağı 1 ay önce hasat ediliyor. Bu da bizi Çin sarımsağına yönlendiriyor.” diye konuştu. 

Yerli sarımsak diye bir şey kalmayacak

Cinge’nin sarımsak üreticilerinden Faruk Aslantekin de, iki yıldır ithal sarımsak üretimi yaptığını belirtti. İthal sarımsağın daha verimli ve değişen hava koşullarına daha dayanıklı olduğunu ifade eden Aslantekin, “Bu gidişle yerli sarımsak diye bir şey kalmayacak. 40 yıldır sarımsak üretimi yapıyorum. Bende iki yıldır Çin sarımsağı ekiyorum. Atadan, dededen gelen sarımsaklar yok olup gidecek” diye konuştu.

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TMO nohut alımına başlayacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yazılı açıklamasında, nohut üretiminin bu yıl geçen yıla oranla yüzde 17’lik artışla 550 bin ton olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkacak piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticilerde mağduriyet yaratmaması için hükümet olarak TMO’nun nohut alımı yapmasına karar verdiklerine dikkati çeken Fakıbaba, “Piyasa düzenleyici kurumumuz olan TMO bu kapsamda 2 Temmuz Pazartesiden itibaren nohut alımına başlayacak. 2018 yılı için nohut alım fiyatını ton başına 3 bin 250 lira olarak belirledik. Alım fiyatına ilâveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 792 lirayla birlikte nohut üreticimizin eline ton başına 4 bin 40 lira geçecek.”‘ diye konuştu.

Etiketler: sarımsak, ithal
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