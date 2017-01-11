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11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Sebze fiyatı piliçle yarışıyor

11 Ocak 2017, Çarşamba 10:30
Mersin'de bir süre önce yaşanan sel afeti sonrasında sular altında kalan seralardan hasat yapılamayınca, sebze fiyatları tavan yaptı. Yaklaşık 60 bin dekar serada bulunan biber, patlıcan ve kabak hasat edilemeyince, bu sebzelerin kilosu büyük kentlerinde 8 liraya kadar çıkıp 1 kilo piliç etine denk geldi.

Hasat döneminde yaşanan selin tüm Türkiye'yi etkileyeceğini ifade eden Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen, metropol kentlerde patlıcan ve kabağın tavuk fiyatına ulaştığını söyledi. Mersin'de örtü altı seralarda yıllık 350 bin ton sebze üretildiğini hatırlatan Münir Şen, yaklaşık 40 bin dönüm seranın hala sular altında olduğunu kaydetti. Şen, su basan seralarda hasat yapılamadığını kaydetti. 

Ürünler toplanamayınca İstanbul gibi metropol kentlere sevkiyat yapılamadığını, Antalya'dan giden bir miktar sebzenin de yetmediğini belirten Şen, "Ürün az olunca bazı esnaf fiyatları yükseltti. Şu anda sebze hasadında yüzde 50'nin üzerinde azalma var. Bu araziler temizlenip yeni fideler ekilmezse, ciddi sebze eksikliği yaşanacak. Mersin tarımın başkentidir. Mersin'in olmadığı yerde fahiş fiyatlarla mal almak zorunda kalacaktır. Temsil ettiğimiz sektör 80 milyonu ilgilendiriyor, sorunu herkes iliklerine kadar hissediyor. Fahiş fiyatlarla karşılaşınca bizler de şok oluyoruz. 1 kilo tavuk ile 1 kilo kabak ve patlıcanın fiyatı eş değer olmuş" dedi.

İKİNCİ EKİM YAPILMAZSA FİYATLAR YÜKSEK KALACAK

Yaşanan durumun aslında Mersin'in tarımdaki yerini gösterdiğine işaret eden Şen şunları söyledi:

"40 bin dönüm tarım arazisi hala sular altında. Bu alanların temizlenip üreticilere teslim edilmesi gerekiyor. Tekrar ekilmezse yaz aylarında bile 7 liraya kabak, biber, patlıcan yemek zorunda kalacak vatandaş. Bu enflasyona ciddi şekilde yansıyıp ihracatı etkileyecektir. Afeti tek başımıza tolere etmemiz mümkün değil. Mevcut borçların yapılandırılmasını, kamu bankalarının bizleri finanse etmesini istiyoruz. Bunun sürdürülebilmesi mümkün değil" diye konuştu.

DHA

Etiketler: mersin, sebze
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